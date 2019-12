Otobüste aşık olanlar

Beyaz atlı prensini veya çoktandır hayalini kurduğu güzel bir kızı otobüste görüp aşık olanların o kişiyi bulması için ilginç bir hizmet başladı



Beyaz atlı prensinizi otobüste gördünüz veya çoktandır hayalini kurduğunuz periler kadar güzel kız metrobüste karşınıza çıktı. Ancak topu topu onu sadece on on beş dakika görebilme fırsatınız var. Son durağa kadar inmezse biraz daha şanslısınız ama...



Şans bu ya, hemen de indi, çoktan gitti! Üzülmeyin, otobüs, metrobüs veya metroda kalp çarpıntıları atmış olanlara kusursuz bir hizmet, bir internet sitesinden. Şaka sanmayın gerçek! Herkes bu siteyi tıklıyor, peki ya siz?



İşte o site: www.otobustegordum.com



Otobüste, metrobüste veya metroda beraber yolculuk ederken bakıştığınız, hoşlandığınız fakat konuşma cesareti veya fırsatı bulamadığınız kişileri bu platformda bulabilir, onlarla tanışıp mesajlaşabilirsiniz.

Kadın ve erkeğin olduğu her ortamda olması gayet doğal olan masum bakışmalar, birbirlerine iltifat edercesine gerçekleşen göz temasları otobüslerde, metrobüste ve metroda çokça olmaktadır.

Fakat bazen çekingenlik sonucu bazen de fırsatsızlıktan kaynaklanan nedenlerden dolayı tanışma fırsatı bulamayabilirsiniz. Aynı kişiyle tekrar karşılaşma olasılığınız da çoğu zaman oldukça düşüktür. Sonuçta, tekrar görmek istediğiniz kişi aynı hattı kullansa dahi zamanlarınız tutmayabilir, yahut siz otobüsü kaçırabilirsiniz veya yine aynı sebeplerden ötürü onu görseniz bile onunla iletişim kurmakta yine başarısız olabilirsiniz.

İşte tam bu devrede otobustegordum.com imdadınıza yetişiyor. otobustegordum.com aracılığı ile o gün bindiğiniz otobüsün kodunu (adını) seçip aradığınız kişiyi tarif ederek mesajınızı bırakabilirsiniz. Eğer ulaşmak istediğiniz kişi sistemde ise ve size cevap vermek istiyorsa size özel mesajla veya yazınızın altına yorum bırakar size ulaşabilir.