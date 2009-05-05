T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Otobüste aşık olanlar

05 Mayıs 2009 13:45


Beyaz atlı prensini veya çoktandır hayalini kurduğu güzel bir kızı otobüste görüp aşık olanların o kişiyi bulması için ilginç bir hizmet başladı

Beyaz atlı prensinizi otobüste gördünüz veya çoktandır hayalini kurduğunuz periler kadar güzel kız metrobüste karşınıza çıktı. Ancak topu topu onu sadece on on beş dakika görebilme fırsatınız var. Son durağa kadar inmezse biraz daha şanslısınız ama...

Şans bu ya, hemen de indi, çoktan gitti! Üzülmeyin, otobüs, metrobüs veya metroda kalp çarpıntıları atmış olanlara kusursuz bir hizmet, bir internet sitesinden. Şaka sanmayın gerçek! Herkes bu siteyi tıklıyor, peki ya siz?

İşte o site: www.otobustegordum.com

Otobüste, metrobüste veya metroda beraber yolculuk ederken bakıştığınız, hoşlandığınız fakat konuşma cesareti veya fırsatı bulamadığınız kişileri bu platformda bulabilir, onlarla tanışıp mesajlaşabilirsiniz.
Kadın ve erkeğin olduğu her ortamda olması gayet doğal olan masum bakışmalar, birbirlerine iltifat edercesine gerçekleşen göz temasları otobüslerde, metrobüste ve metroda çokça olmaktadır.
Fakat bazen çekingenlik sonucu bazen de fırsatsızlıktan kaynaklanan nedenlerden dolayı tanışma fırsatı bulamayabilirsiniz. Aynı kişiyle tekrar karşılaşma olasılığınız da çoğu zaman oldukça düşüktür. Sonuçta, tekrar görmek istediğiniz kişi aynı hattı kullansa dahi zamanlarınız tutmayabilir, yahut siz otobüsü kaçırabilirsiniz veya yine aynı sebeplerden ötürü onu görseniz bile onunla iletişim kurmakta yine başarısız olabilirsiniz.
İşte tam bu devrede otobustegordum.com imdadınıza yetişiyor. otobustegordum.com aracılığı ile o gün bindiğiniz otobüsün kodunu (adını) seçip aradığınız kişiyi tarif ederek mesajınızı bırakabilirsiniz. Eğer ulaşmak istediğiniz kişi sistemde ise ve size cevap vermek istiyorsa size özel mesajla veya yazınızın altına yorum bırakar size ulaşabilir.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24