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Otobüsleri bozulan Afgan göçmenler sınır dışı edilecek

Arıza yapan otobüslerin dikkat çekmesi sebebiyle yakalanan göçmenler Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü

11 Eylül 2015 01:16

Feribot kuyruğunda arıza yapan ve çevredekilerin tepkisini çeken otobüsleri kontrol etmek için gelen polis, otobüste bulunan Suriye ve Afganistan uyruklu 174 kişiyi gözaltına alındı. Suriyeli göçmenler serbest bırakılırken, Afgan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Ayvacık'taki göçmen merkezine götürüldü. Olayla ilgili iki otobüs şoförü ise gözaltına alındı.

Radikal'de yer alan habere göre, Yunan adalarına geçmeye çalışan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Afganistan ve Suriye uyruklu 174 kişi, İstanbul 'dan iki ayrı otobüse binerek Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine doğru yola çıktı. Lapseki'ye geçmek için Gelibolu'dan arabalı vapura binmeye çalışan otobüsler, burada araç kuyruğuna yakalandı.

Kuyruğun ilerlemeye başladığı anlarda emniyet önüne kadar gelen kaçak otobüslerinden biri arızalandı. Otobüsün arkasındaki sürücülerin bir süre korna çalması üzerine polis kontrole geldi. Fark edilen iki otobüsteki 174 göçmen, yakalandı. Olayla ilgili otobüslerin şoförleri gözaltına alındı. 

Emniyete götürülen ve yiyecek ile içecek ikramında bulunulan kaçaklardan Suriye uyruklu olan 89 kişi serbest bırakıldı. Afgan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

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