Otobüslere 'Aşk Koltuğu'

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Kopenhag'da bulunan Arriva adlı otobüs şirketi sözcüsü Martin Wex AFP'ye yaptığı açıklamada, "Otobüste ilk görüşte aşk bile mümkün olabiliyor. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Hayallerinizdeki insanı bulacağınızı garanti edemeyiz. Sadece insanlara iletişim kurabilme, bir parça daha fazla gülümseyebilme ve mümkünse birinin kalbini kazanma fırsatı sunuyoruz" diye konuştu.



Şoförlere göre, otobüslerdeki havayı yumuşatan bu uygulama iki hafta sürecek. Wex, "Bazı şoförler bu koltuklara oturup gülümseyen kızlar farkettiklerini söylüyor" diyor.



Uygulama ayrıca, otomobil sahiplerini daha sosyal bir yolculuk için otobüsü tercih etmeye teşviki de amaçlıyor.



Wex'e göre Arriva, basit bir şekilde yolculara 'mutluluğu bulmak için bir şans' sunuyor. (mynet)