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Yaşam

Otobüslere 'Aşk Koltuğu'

Danimarka'da bir otobüs şirketi, araçlarının 103'üne, yeni bir aşk ya da daha fazlasını arayanlar için 'aşk koltukları' yerleştirdi.

06 Mayıs 2010 03:00

T24- Danimarka'da Arriva adlı otobüs şirketi firması araçlarının 103'üne aşk koltukları yerleştirdi.


Kopenhag'da bulunan Arriva adlı otobüs şirketi sözcüsü Martin Wex AFP'ye yaptığı açıklamada, "Otobüste ilk görüşte aşk bile mümkün olabiliyor. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Hayallerinizdeki insanı bulacağınızı garanti edemeyiz. Sadece insanlara iletişim kurabilme, bir parça daha fazla gülümseyebilme ve mümkünse birinin kalbini kazanma fırsatı sunuyoruz" diye konuştu.


Şoförlere göre, otobüslerdeki havayı yumuşatan bu uygulama iki  hafta  sürecek. Wex, "Bazı şoförler bu koltuklara oturup gülümseyen kızlar farkettiklerini söylüyor" diyor.


Uygulama ayrıca, otomobil sahiplerini daha sosyal bir yolculuk için otobüsü tercih etmeye teşviki de amaçlıyor.


Wex'e göre Arriva, basit bir şekilde yolculara 'mutluluğu bulmak için bir şans' sunuyor.  (mynet)

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