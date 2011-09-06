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Yaşam

Otobüsler 11 günde 10 milyon yolcu taşıdı BURSA (A.A)

06 Eylül 2011 15:36

-Otobüsler 11 günde 10 milyon yolcu taşıdı BURSA (A.A) - 06.09.2011 - Ramazan bayramının da geçirildiği 11 günlük tatil boyunca otobüs firmalarının yaklaşık 10 milyon kişiyi taşıdığı bildirildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Mehmet Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili süresince otobüslere yoğun talep olduğunu, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Dünyanın en büyük otogarı olarak kabul edilen Büyük İstanbul Otogarı'ndan, Ramazan Bayramı öncesi 26 Ağustos Cuma gününden, 5 Eylül Pazartesi gününe kadar 11 günde toplam 21 bin 500 otobüsün yolcu alarak çıkış yaptığını belirten Erdoğan, ''Bayram yolculukları süresince yüzde 100'e yakın bir doluluk oranına ulaşılarak, sadece Büyük İstanbul Otogarı'ndan toplam 1 milyon 250 bin yolcuyu otobüslerimizle seyahat edecekleri yerlere taşıdık'' dedi. Erdoğan, bayram yolculuklarının yapıldığı 11 günde Türkiye genelinde gidiş dönüş olarak toplam 10 milyon kişinin otobüslerle seyahat ettiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Tüketici bilinci giderek gelişiyor. Bayram öncesinde yaptığımız açıklamalarla yolcuları şehirlerarası yolcu taşıma belgesine sahip olmayan, otogarlar dışından kalkan korsan taşımacılara karşı uyarmıştık. Hem tüketici bilincinin giderek gelişmesi hem de bu açıklamalarımız sonucunda bu bayramda korsan taşımacılara ilgi azaldı. Denetimlerin de etkisiyle korsan taşımacılar her bayramda taşıdıkları yolcunun çok daha azını taşımış oldular. Hedefimiz korsan taşımacılığın tamamen son bulmasıdır. Ayrıca, bu yıl kurumsallaşmış firmalara olan talebin de arttığını görüyoruz. Yolcumuz artık, bir sorun yaşadığında muhatap bulabilecek, güvenli yolculuk için tüm önlemlerini almış, konforlu seyahat hizmeti sunan kurumsallaşmış firmaları tercih ediyor. Yolcunun bu tercihini sektörümüz dikkate alarak, kurumsallaşma çalışmalarına hız vermelidir.''

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