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Yaşam

Otobüsle öğrenci servisi çarpıştı: 9 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi’ne bağlı Salat Beldesi’nde, yolcu otobüsünün çarptığı öğrenci servis minibüsündeki biri ağır 8 öğrenci

17 Kasım 2008 02:00

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi’ne bağlı Salat Beldesi’nde, yolcu otobüsünün çarptığı öğrenci servis minibüsündeki biri ağır 8 öğrenci ile şoför yaralandı.

Taşımalı sistemle eğitim alan öğrencileri Cumhuriyet Köyü’ne götüren Abdulhalim Demir yönetimindeki 72 M 0882 plakalı servis minibüsüne, Diyarbakır- Batman karayoluna çıkarken, sürücüsünün kimliğe ve plakası alınamayan yolcu otobüsün çarptı. Otobüs olay yerinden kaçarken, devrilen minibüsteki 14 öğrenciden 1’i ağır 8 öğrenci ile minibüs şoförü yaralandı.

Şoför AbdulHalim Demir Bismil’de ayakta tedavi edelirken, yaralı öğrenciler Serkan Dağdelen, Mehmet Tuna, Mustafa Suludağ, Mücahit Sarıdağ, Birgül Tuna, Mustafa Karabulut, Batman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralı öğrencilerden durumu ağır olan 10 yaşındaki Müjdat Karabulut Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevkedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvelik güçleri, kaçan otobüsü yakalamak için çalışma başlattı.

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