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Yaşam

Otobüsle gönderilen koliden el bombası çıktı

Koliyi teslim alan kişi gözaltına alındı

25 Ocak 2019 17:20

Muş'tan yolcu otobüsüyle Bursa’ya gönderilen koliden el bombası çıktı. Polis, koliyi teslim alan M.Y.'yi gözaltına aldı.

Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşandı. M.Y., bir çocukla Muş’tan yolcu otobüsüyle gönderilen koli aldı.  Özel güvenlik görevlileri X-Ray cihazından geçirilen kolide el bombası bulunduğunu belirledi. M.Y. ve çocuğu durduran görevliler, polise haber verdi. Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri el bombasına el koydu.

Gözaltına alınan M.Y.'nin diğer eşyaları dikkatle incelenirken, el bombasının bulunduğu koliden parmak izi alındı. Emniyete götürülen M.Y.'nin sorgusu sürüyor.  (DHA)

 

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