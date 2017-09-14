Otobüsle çarpışan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Ünye İlçesi\'nde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, otomobil ortadan ikiye ayrıldı.

Kaza, Ordu- Samsun karayolu Ünye Cezaevi sapağında meydana geldi. Samsun\'dan Ordu yönüne giden Sinan Telci (48) yönetimindeki 34 BN 6268 plakalı yolcu otobüsü, Celal Yaprak\'ın (63) kullandığı 52 HE 024 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye ayrılırken, otomobil sürücüsü Celal Yaprak, otobüs şoförü Sinan Telci ile otobüste yolculuk yapan Emine Yıldız (64) yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI