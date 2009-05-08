Otobüse almayan şoföre ceza

Engelli Teslime Taplacı, kendisini otobüse almayan şoföre açtığı davayı kazandı. Şoföre verilen 6 aylık hapis cezası, 6 ay süresince ehliyetinin alınarak otobüs işletim görevinin yasaklanmasına çevrildi.



Hürriyet'in haberine göre; 19 yaşında trafik kazası geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Teslime Taplacı (36), 29 Nisan 2007 günü annesi ile birlikte Bahçeşehir-Taksim hattında çalışan halk otobüsüne binmek istedi. Taplacı ve annesi, şoförden otobüsün orta kapısını açmasını istedi. Ancak iddiaya göre şoför Abdulvahap Oran, diğer yolcuları aldıktan sonra "Seninle uğraşamam" deyip kapılarını kapattı.



Ehliyetine 6 ay el konuldu



Bunun üzerine Taplacı, plakasını aldığı şoförü İETT Müdürlüğü’ne şikayet etti. Müdürlüğün olayı küçük bir para cezası ile geçiştirdiğini öne süren Taplacı, İstanbul Barosu Engelli Hakları Komisyonu Başkanı avukat Güler Polat vasıtasıyla şoföre dava açtı. İki yıl süren dava, 5 Mayıs’ta karara bağlandı ve Abdulvahap Oran 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ceza, 6 ay süresince ehliyetinin alınarak otobüs işletim görevinin yasaklanmasına çevrildi.



Herkese örnek olsun



Kararı öğrendikten sonra "Ben 6 ay çalışmazsam ne yaparım" diyen sanığa hakimin cevabı, "Bunu insanları engelli olduğu için kovalarken düşünecektin" oldu. Davacı Teslime Tablacı ise "Ben bu davayı Türkiye’de ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören engelliler adına kazandım. Bu karardan sonra bu tür kişiler engellilere karşı daha dikkatli olacak" diye konuştu.



Bizim için de sürpriz oldu



Davacı Taplacı’nın avukatı Güler Polat "Karar bizim için de sürpriz oldu. Bu karar, Türkiye’deki engelli vatandaşlara örnek olacak. Bundan sonra insanların daha duyarlı ve dikkatli olmalarında fayda var."

