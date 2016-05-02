Yöneticiler, küme düşen Kartalsporlu futbolcuları İstanbul'a götürmedi; takım mescitte sabahladı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftada deplasmanda Tarsus İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalan ve 3. lige düşen Kartalspor'da maçın tamamlanmasının ardından kulüp yöneticileri, oyuncuları, teknik ekibi ve kulüp çalışanlarını otobüse almayarak stattan ayrıldı.

Doğan Haber Ajansı takımı otobüse almayan yönetimin, oyuncular ile teknik heyetin uçak biletlerini de iptal ettiğini duyurdu. Tarsus İdmanyurdu yöneticileri, Kartalsporlu oyuncuları, kendi kulüplerine götürüp, yemek ikram etti. Dönüş bileti olmayan futbolcular havaalanının mescidinde sabahladı.