T24 LogoT24 Logo
Spor

Yöneticiler, küme düşen Kartalsporlu futbolcuları İstanbul'a götürmedi; takım mescitte sabahladı

Tarsus İdmanyurdu yöneticileri, Kartalsporlu oyuncuları, kendi kulüplerine götürüp, yemek ikram etti

02 Mayıs 2016 14:42

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftada deplasmanda Tarsus İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalan ve 3. lige düşen Kartalspor'da maçın tamamlanmasının ardından kulüp yöneticileri, oyuncuları, teknik ekibi ve kulüp çalışanlarını otobüse almayarak stattan ayrıldı.

Doğan Haber Ajansı takımı otobüse almayan yönetimin, oyuncular ile teknik heyetin uçak biletlerini de iptal ettiğini duyurdu. Tarsus İdmanyurdu yöneticileri, Kartalsporlu oyuncuları, kendi kulüplerine götürüp, yemek ikram etti. Dönüş bileti olmayan futbolcular havaalanının mescidinde sabahladı.

ETİKETLER

kartalsportarsus idman yurduklüp yönetimiotobüse alınmayan futbolcularspor toto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24