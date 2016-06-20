Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri: Bayramda ek seferler olacak

Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Nusret Ertürk, Ramazan Bayramı'nda hiçbir yolcunun biletsiz kalmayacağını söyleyerek ek seferlerin olacağını duyurdu. Ertürk şehir dışına gidecek yolcuların da biletlerini almayı son güne bırakmamalarını tembihledi.

Anadolu Ajansı'ndan Onur Orhan ile Cem Şan'a konuşan Ertürk, sefer, hat ve güzergah planlamalarının önceden hazırlandığını, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının da yoğunluk yaşanmaması için önceden tedbir aldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ek sefer yapılabilecek B2 ve D2 yetki belgeli işletmelerin araçlarını da kullanabileceğiz. Bakanlık bunu 20 gün önceden ilan ettiği için şimdi bütün işletmeler tedbirlerini alacak. 9 günlük bayram süresince yolcularımız bilet konusunda mağdur olmayacak. Otobüs firmaları ek sefer yapacak, yoğunluğu ortadan kaldıracak."

"Bileti son güne bırakmayın" tavsiyesi

Bayram öncesi otobüs biletlerine yoğun talep olduğunu anlatan Ertürk, şunları kaydetti:

"Tatilin de 9 güne çıkartılmış olması olumlu. Şu anda 'bilet taleplerini karşılayamıyoruz.' gibi bir durum söz konusu değil ama biz özellikle vatandaşlarımıza son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız erkenden biletlerini alsınlar, tüm seferler şu anda müsait ama bazı hatlarda ilave seferlerle bu yoğunluğu ortadan kaldırırız.

Bilet fiyatlarında artış yok

Otobüs bilet fiyatlarında herhangi bir artış olmadığını, geçen yılki fiyatların aynen devam ettiğini bildiren Ertürk, yolcuların Bakanlık tarafından onaylanan liste fiyatlarından biletlerini alabileceğini dile getirdi.

Ertürk, otobüs biletlerinin yolcu terminali ve kurumsal işletmelerden alınması gerektiğini vurgulayarak, terminal dışından hareket eden kaçak ve korsan işletmelerle seyahat etmenin yol ve can emniyeti açısından risk taşıyabileceğini sözlerine ekledi.