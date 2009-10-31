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Yaşam

Otobüs yakıp polisi taşladılar

Bir grup PKK sempatizanı, seyir halindeki belediye otobüsünü durdurup molotof kokteylleri ile ateşe verdi

31 Ekim 2009 02:00

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir grup PKK sempatizanı, seyir halindeki belediye otobüsünü durdurup molotof kokteylleri ile ateşe verdi. Polisin gruba müdahale etmesi üzerine, polisle göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.




Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Caddesi üzerinde toplanan bir grup PKK sempatizanı seyir halindeki bir belediye otobüsünü durdurdu. İçerdeki yolcuları indiren şahıslar molotofkokteylleri ile otobüsü ataşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi. Güvenlik amacıyla mahallede bekleyen polis gruba müdahale etti. Göstericiler bu kez de polise taş ve molotof kokteylleri ile saldırdı. Polis ise zırhlı araçlar ve biber gazı ile grubu dağıtmaya çalıştı. Polisle göstericiler arasındaki kovalamaca ara sokaklarda uzun süre devam etti. Grubun dağılmasının ardından olay yeri inceleme ekiplerince incelenen otobüs caddeden kaldırıldı.

Öte yandan olayın meydana geldiği saatlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun da bölgeden geçtiği belirtildi.

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