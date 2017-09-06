Otobüs, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde; yolcu otobüsü, traktör ve otomobilin karıştığı kazada 17 yaşındaki traktör sürücüsü A.A.A. ile otomobil sürücüsü Yıldırım Şükrü Acar hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muğla-Antalya Karayolu Dalaman Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Kucu idaresindeki Fethiye seferi yapan özel bir firmaya ait 35 HB 9400 plakalı yolcu otobüsü Dalaman Köprüsü girişinde ehliyetsiz A.A.A. idaresindeki 48 E 7948 plakalı traktörü solladı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Yıldırım Şükrü Acar yönetimindeki 48 RH 704 plakalı otomobil, otobüsün sol şeride geçmesi ile sağ şeritten geçmeye çalışınca önce traktöre ardından da otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada her 3 araçta da maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Yıldırım Şükrü Acar ile traktör sürücüsü A.A.A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen salık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Yıldırım Şükrü Acar, tedavisinin ardından taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere Ortaca Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Traktör sürücüsü A.\'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle üç şeritli yolun iki şeridi yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Bu arada kazaya karışan otomobil sürücüsü Yıldırım Şükür Acar\'ın alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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