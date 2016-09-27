Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan saldırgan serbest bırakıldı

İzmit'te tartıştığı otobüs sürücüsünü karnından bıçaklayarak yaralayan Osman Seymenbaşı serbest bırakıldı.
Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle özel halk otobüsü sürücüsü Sezer Yılmaz güzergâhını değiştirmek zorunda kaldı.
Otobüste bulunan Osman Seymenbaşı, şoförden kendisini indirmesini istedi.
Sezer Yılmaz durak olmaması nedeniyle yolcunun isteğini kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı.
Sezer Yılmaz otobüsü durdururken, araçtan inerek Osman Seymenbaşı ile tartışmaya devam etti.
Osman Seymenbaşı bunun üzerine üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Sezer Yılmaz'ı karnından bıçakladı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezer Yılmaz tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan Osman Seymenbaşı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.