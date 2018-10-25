Otobüs şoförüne saldırdıkları için özür dilediler

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da, tartıştıkları özel halk otobüsü şoförü Murat Sert\'i yumruklayan 6 saldırgandan 2’si Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret ederek, yaşanan olaydan dolayı özür diledi.

Afyonkarahisar’da geçen 16 Ekim akşamı ‘yol verme’ nedeniyle çıkan tartışma sırasında özel halk otobüsünün önünü otomobille kesen 6 kişi, ‘kelebek’ diye tabir edilen açık camdan sürücü Murat Sert’i yumruklarken, otobüse de zarar verdi. Araç içi kameralara da yansıyan olayın ardından şoföre saldıranlardan 2’si Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban’ı ziyaret ederek, özür diledi ve pişman olduklarını söyledi.

‘DÜŞÜNMEDEN KIRICI HAREKETLERDE BULUNDUK’

Daha önce başka bir özel halk otobüsü şoförüyle husumet yaşadıklarını belirten C.D., olayın yaşandığı gece de saldırdıkları Murat Sert’i husumetli oldukları şoför zannettiklerini söyledi. C.D., “Bir anlık sinirle düşünmeden kırıcı hareketlerde bulunduk. Aslında ne olursa olsun yaptığımızın yanlış olduğunun farkına vardık. Bu nedenle belediye başkanımızı ziyaret ederek özür diledim. Ayrıca Yüntaş Otobüs İşletmesi\'nden ve o şoför ağabeyimizden de özür diliyorum. Çok pişmanım, aflarına sığınıyorum” dedi.

Diğer yandan olayla ilgili 6 kişi hakkında adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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