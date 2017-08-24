Otobüs şoförü Pelin, Trump'ın kızı Ivanka'yı Edirne'ye davet etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın sosyal medya hesabından başarı hikayesini paylaştığı Edirne'de şehiriçi ulaşımda otobüs şoförlüğü yapan 47 yaşındaki Pelin Aslantaş, "Özellikle gelip benim aracımda seyahat etmesini istiyorum. Tanışmak istiyorum. Onu Edirne'ye davet ediyorum" dedi.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) 250 şoför arasında tek kadın otobüs şoförü olan Pelin Aslantaş'ın Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin internet sitesinde geçen yıl 8 Mart günü yayınlanan ev işleri ile birlikte mesleğine nasıl yetiştiğini anlattığı haberini ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, 4.5 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabından paylaşmıştı. Ivanka Trump'ın paylaşımı Pelin Aslantaş'ı mutlu etti. Yıllık izinde olan ve Cuma günü işbaşı yapacak olan Aslantaş, haberi öğrenince, tebrik telefonları aldı ve büyük mutluluk yaşadı. Polis memuru ile evli ve 20 yaşındaki bir erkek çocuğu bulunan Pelin Aslantaş, 3 yıl önce Edirne'de toplu taşımada şoförlük yapmaya başladığını söyledi. Şoförlüğe küçük yaştan beri ilgisi olduğunu söyleyen Pelin Aslantaş, "9-10 yaşlarında babamın cipinde şoförlüğü öğrenmeye başladım. Annem de bana direksiyon eğitimi verdi" açıklamasında bulundu.

Trump'ın kızı Ivanka’dan şoför Pelin paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın paylaşımının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Aslantaş, "Ivanka sayfasında beni paylaşmış. Tabii ki çok mutlu oldum, çok duygulandım. Ayrıca çok teşekkür ederim. Özellikle gelip benim aracımda seyahat etmesini istiyorum. Tanışmak istiyorum, Edirne'ye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Edirne'nin tek kadın otobüs şoförü olması nedeniyle kent halkının güzel değerlendirmelerde bulunduğunu anlatan Pelin Aslantaş, kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını istedi. Aslantaş, "Bir kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi maddi özgürlüğünün olabilmesi lazım. Bir işin küçüğü büyüğü olmayacağını bilsinler. İşlerini ellerinden geldiğince iyi yapsınlar, dört elle sarıldıktan sonrada kadınlar her türlü başarıya ulaşırlar. Buna eminim. Ivanka'ya da kadınları desteklediği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ETUS Başkanı Hakan Giyik, eşinin tayinin çıkmasının ardından Pelin Aslantaş'ın kendilerine başvurduğunu belirterek sözlerine, "Daha önce bu işi yapmadığını ancak yapmak istediğini söyledi. Çok hırslı görmüştük onu. Yaklaşık 3 senedir de sıkıntısız bir şekilde araçlarımızı kullanıyor. Ivanka Trump'ı Edirne'ye davet ediyorum. Pelin hanımın çalıştığı bölgeleri de görsün. Çalıştığı araçta yolculuk yapsın. 250 şoförümüz arasında ilk kadın şoförümüz. Başladığından beri çalışmaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor" şeklinde devam etti. (DHA)