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Dünya

Trump'ın kızı Ivanka’dan şoför Pelin paylaşımı

Trump'ın kızının Twitter'da 4.5 milyon takipçisi bulunuyor

23 Ağustos 2017 12:50

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka, Birleşmiş Milletler’in (BM) kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UNWomen’ın girişimiyle Edirne’de otobüs şoförü olarak çalışan Pelin Aslantaş’ın (44) hikâyesini tüm dünyaya duyurdu. Trump'ın kızı, dün Twitter hesabından Aslantaş’ın UnWomen’ın sitesinde yer alan hikâyesini “Otobüs şoförü Pelin’in hikâyesine göz atın” diyerek paylaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ivanka’nın 4.5 milyona yakın takipçilerine aktardığı haber, 8 Mart Kadınlar Günü’nde yayınlanmıştı. Haberde Aslantaş, 202 erkek arasında tek kadın şoför olduğunu anlatıyordu.


Ivanka’dan şoför Pelin paylaşımı meslektaşlarının kendi aralarında kaza yapacağını ya da kısa sürede işi bırakacağını konuştuğunu ifade eden Pelin Aslantaş, sonunda onların da kendisinin iyi sürücü olduğuna inandıklarını ve mesleğini bırakmayı düşünmediğini söylüyordu.

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