Otobüs şoförü ile yolcular genç kadının zorla bindirildiği otomobilin önünü kesti

İstanbul'da önceki akşam iki arkadaşıyla sevdiği kadını zorla arabaya bindirdiği iddia edilen Emrah A.'nın kullandığı aracın önü halk otobüsü tarafından kesildi. Genç kadın yolcuların gayretiyle otomobilden indirildi. Genç kadını kaçırmak isteyen Emrah A'da "Sevdiğim kızdı, babası vermiyor, şimdi köye götürecek onu ben nasıl bulacağım" dedi.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Kadıköy – Rasathane güzergâhında, Aziz Koç’un kullandığı halk otobüsünün yolcuları, Küçükçamlıca – Bosna Bulvarı arasında yolda yürüyen genç bir kızın, zorla bir arabaya bindirilmeye çalışıldığını görünce telaşlandılar. Yolcuların uyarısı üzerine, otobüsşoförü kızın zorla bindirildiği aracın önünü kesti.



Otobüsten inen yolcular da genç kızın yardımına koştu. Bir otobüs dolusu yolcu etraflarını çevirince, kızı kaçırmaya çalışanlar ne yapacaklarını şaşırdı. Bu sırada araçtan inmeyi başaran genç kız, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.





"Seviyorum abla"



Aracın içinde bulunan üç kişiden Emrah A., hemen polisi arayan vatandaşlara, kaçırmaya çalıştığı kızın, akrabası olduğunu söyledi. “Sevdiğim kızdı” diye ağlayıp, kendisini bırakmaları için yolculara dakikalarca dil döktü. Araçtaki diğer iki kişi ise, kızı kaçırmadıklarını iddia edip, “Evine bırakacaktık” dediler ama fayda etmedi. Otobüs şoförü ve yolcular, polis gelene kadar üç genci bırakmadı.

Babası vermiyor



Emrah A., gözyaşları içinde kayıplara karışan genç kızın arkasından bakarken, yaptığının doğru olmadığını söyleyen bir kadın yolcuya da "Abla yanıyorum ben. Vallahi sevdiğim kızdı o. Yolda yan yana yürüyorduk, zorla kaçırmadım" diye dert anlatmaya çalıştı.



Yolcular, “Kız isteseydi seninle gelirdi” şeklindeki çıkışınca da, “Âşığım deli gibi. Babası vermiyor. Kızı köye götürecek şimdi. Bir daha nerede bulacağım onu" diye dövündü. Yolcular, çılgın âşığı gelen polis ekibine teslim ettikten sonra otobüslerine binip evlerinin yolunu tuttular.

Otobüsün önünü kesmesi ve yolcuların da üstlerine yürümesiyle 'kaçırdıkları' kızı bırakmak zorunda kalan gençlerden Emrah A., "Bu karanlıkta nereye gider. Bırakın gideyim peşinden" diye yalvarsa da polise teslim edildi.