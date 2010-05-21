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Yaşam

Otobüs şoförü gözlerine inanamadı!

Otobüs şoförü Mike Hubbard bir gece normal rotasında ilerlerken aniden yolun ortasında bir şeyin kıpırdadığını gördü.

21 Mayıs 2010 03:00

T24 - Otobüs şoförü Mike Hubbard bir gece normal rotasında ilerlerken aniden yolun ortasında bir şeyin kıpırdadığını gördü. Frene bastı ve yolun ortasındaki şeye birkaç santimetre kala durmayı başardı. Bunun yolun ortasına yarı çıplak halde oturan bir bebek olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio şehrinde meydana gelen olayda şoför yolun ortasında kıpırdayan şeyin önce bir köpek olabileceğini düşünmüştü. Ama o altı bezli bir bebekti!

Olayın ardından yerel televizyon kanalı WOAI-TV'ye konuk olan Hubbard, "Kesinlikle şoke olmuştum. Uzaktan onun ne olduğunu tam anlayamamıştım. Bir köpeğe benziyordu, hareket eden bir şeydi, tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Durduğumda onun caddenin ortasında oturmuş bir bebek olduğunu farkettim ve şoke oldum" diye konuştu.

Hubbard bebeğin iyi olup olmadığını görmek için otobüsten indiğinde çocuğun babası ortaya çıkıp bebeği kaptığı gibi kaçmış. Ancak korkunç anlar otobüsün ön panelindeki kamera tarafından kaydedilmiş.

Olay geçen yıl mayısta gelmiş olmasına rağmen, görüntüler velayet davasında kullanılmak üzere yeni yayınlandı.

İki yaşındaki bebek bir kızdı ve adı Destiny Flores'ti.

Otobüs şirketi VIA, olayı çocuk koruma servisine olayı bildirdi. Destiny'nin 25 yaşındaki annesi Catherine Gonzalez ve eşi şimdi üç kızlarının velayetini ellerinde tutabilmek için mücadele ediyor.

Çift, oturma odasında oturdukları sırada otobüsün acı fren sesini ve kornasını duyduklarını anlatıyor. Anne, kızının evden çıkmayı bir şekilde başardığından haberinin olmadığında ısrar ediyor.

Anne Gonzalez, "Kapı açıktı, bir de üzerinde kilit olan ikinci kapı var, ama açık bırakmış olabilirim bilemiyorum. Oradan kaşla göz arasında dışarı çıkmış olması bilemiyorum. Nasıl olduğunu size anlatamam bile. Bu bir kazaydı, hepsi bu" diye konuştu.

Kahraman ilan edilen şoför Hubbard ise, sadece zamanında durabildiği için şanslı olduğunu söylüyor.

Teksas sosyal hizmetler yetkilileri, kızların velayetinin ailelerinde kalıp kalamayacağına birkaç hafta içinde karar verecek.
























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