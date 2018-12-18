Otobüs şoförü bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de belediye otobüs şoförü Faruk Dere, aniden fenalaşıp bayılan yolcusunu, güzergahından çıkarak, hastaneye yetiştirdi.

Bayramyeri- Meska hattında dün saat 22.00 sıralarında sefere çıkan 20 BL 097 plakalı belediye otobüsündeki bir erkek yolcu aniden fenalaşıp, bayıldı. Diğer yolcuların haber vermesi üzerine otobüs şoförü Faruk Dere, güzergahından çıkarak, bayılan yolcuyu Denizli Devlet Hastanesi\'ne yetiştirdi. Bayılan yolcu, sağlık görevlilerinin getirdiği tekerdekli sandalyeye nakledilerek, tedavisi için acil servise götürüldü.

Hastayı acil servise yetiştiren otobüs şoförü Dere, seferine kaldığı yerden devam etti. Otobüs şoförü Dere\'nin bu örnek davranış yolcular tarafından da takdirle karşılandı.

Olayı anlatan şoför Dere, \"Bayramyeri\'nden hareket ettikten 5 dakika sonra bir yolcu gelerek arkada birinin rahatsızlandığını söyledi. O anda aklıma Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan\'ın \'Böyle bir durumda yolcuyu, kimseyi riske atmadan hastaneye güvenli bir şekilde yetiştirin\' talimatı geldi. İnsanlık görevimizi yapıp, en güvenli şekilde rahatsızlanan yolcuyu en yakında bulunan Denizli Devlet Hastanesi\'ne ulaştırdım. Yolcuyu tekerlekli sandalyeye taşıyıp, sağlık görevlilerine teslim ettikten sonra da amirlerimizi arayarak durumu aktardım\" dedi.



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