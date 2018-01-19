Otobüs şoförleri artık engelli Necla ile özel ilgileniyor

Enver Fatih TIKIR- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, tekerlekli sandalyesiyle hastaneye gitmek için binmek istediği iki özel halk otobüsüne de alınmayan ve bu anlarının yer aldığı görüntülerle gündeme gelen engelli Necla Duygulu (47), artık hastaneye giderken, özel halk otobüsü şoförlerinin ilgisiyle karşılaşıyor. Duygulu, gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek, \"Yaşanan olayın bir engellinin sorunlarına farkındalık getirdiğini düşünüyorum\" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi\'nde oturan engelli Necla Duygulu, geçirdiği \'sistemik lupus eritamatozus (SLE)\' olarak bilinen kas hastalığı nedeniyle 2 yıl önce tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Haftanın 2 günü tedavi için B46 hat numaralı özel halk otobüsüyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gitmesi gereken Duygulu, sürücüler tarafından otobüse alınmayınca zor durumda kaldı. Engelli kadının çaresizliğinin DHA tarafından görüntülenip, haber yapılmasının ardından sürücüye ceza yazılırken, Duygulu\'ya da destek yağdı. Olay sonrası çok sayıda kişi tarafından \'geçmiş olsun\' mesajları aldığını ve ziyaret edildiğini belirten Duygulu, \"Gerçekten çıkan haberlere ve aldığım tepkilere çok sevindim. Yaşanan olayın bir engellinin sorunlarına farkındalık getirdiğini düşünüyorum\" dedi.

\'HİÇBİR ŞEY ENGEL DEĞİL\'

Necla Duygulu, haberden sonra hastaneye giderken, özel halk otobüsü şoförlerinin ilgisiyle karşılaşmaya başladı. Şoförler tarafından otobüse özel olarak bindirilen Duygulu, hastanenin önünde de dikkatle indiriliyor. Gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen Duygulu, \"Geçtiğimiz gün, sabah saatlerinde, tekrar hastaneye gitmek için yola çıktım. Her zamanki gibi aynı durağa gelip, otobüsü beklemeye başladım. Durağa gelen halk otobüsünün sürücüsü arkadaşım, rahat binebileceğim bir şekilde durağa yanaştı ve engelli panelini açtı. Otobüse bindim, rahat bir yolculuk yaptım. Hastaneye ulaştığımda şoför kendisi paneli açıp, inmemi sağladı. Bunların yanı sıra gerek durakta bekleyen vatandaşlar gerek otobüstekiler gerekse hastanedeki vatandaşlar izledikleri görüntülerini ardından bana \'geçmiş olsun\' dileklerini ilettiler. Biz engelliler için aslında hiçbir şey engel değil. Yeter ki insanlar bize engel olmasın. Bu engeli aştıktan sonra bizim aşamayacağımız hiçbir engel yok\" diye konuştu.

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