Otobüs şarampole yuvarlandı 17 kişi öldü

Van’dan İran’a giden yolcu otobüsü Tendürek Dağı geçidinde aşırı hız nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada 17 yolcu öldü, 27 yolcu yaralandı.



İran’a gitmek üzere dün Van’dan hareket eden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen IR-21876 plakalı İran yolcu otobüsü, akşam saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan Doğubayazıt - Çaldıran karayolu üzerinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontroldan çıkarak şarampole yuvarlandı.



Karayolunun kan gölüne dönüştüğü kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Yaralılar Doğubayazıt ve Çaldıran Devlet hastanelerine kaldırıldı.



İlk tedavileri yapıldıktan sonra Doğu Beyazıt’taki yaralılar Ağrı’ya, Çaldıran’daki yaralılar da Van’daki hastanelere sevk edildi. Yaralılar içinde durumları ağır olanların bulunduğu bildirildi.



Ağrı Valisi Mehmet Çetin, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini söyledi. Ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirten Çetin, “Kazayı duyar duymaz bölgeye çok sayıda ambulans gönderdik. İranlıların araçları çok eski ve kontrolsüz gidiyorlar” dedi.

