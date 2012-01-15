Otobüs şarampole uçtu: 53 yaralı

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İsimleri tespit edilen yaralılar



Kaza, Salihli- Bozdağ Karayolu üzeri Gök Köyü yakınlarında meydana geldi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen organizasyonla Bozdağ Kayak Merkezi'ne gezi için gelenleri, akşam üzeri il merkezine geri götüren bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıktı. 5 metrelik şarampole devrilen İsmail Ünlü (55) yönetimindeki 35 HA 4545 plakalı otobüsteki 56 kişiden 53'ü yaralandı.İhbar üzerine Manisa, Turgutlu, Salihli ve Ödemiş ilçeleri'nden 20'ye yakın ambulans bölgeye sevk edildi. 1 yaralı Manisa Devlet Hastanesi'ne, 6 yaralı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, 46 kişi de Salihli'deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Kaza yerine gelen Kaymakam Ertan Peynircioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Taş ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Metin Şahin incelemelerde bulundu, bilgi aldı. Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Salihli Kaymakamı Peynircioğlu, "İzmir'den Ödemiş Bozdağ'a gezi için bir grup vatandaşımız özel bir firmadan araç kiralamışlar. Dönüşte saat 18.45 civarında Salihli'ye bağlı Gökköy mevkisinde araç kontrolden çıkmış ve yaklaşık 5 metrelik bir yere ters dönmek suretiyle yuvarlanmıştır. 53 vatandaşımız Salihli, Turgutlu ve Manisa'daki hastanelere sevk edilmiştir. Şu anda ki bilgilere göre hayati tehlikesi olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Pek çok vatandaşımız taburcu edilebilir konumda olduğunu doktorlarımızdan öğrendik. Bütün yarlılarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Salihli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar: Volkan Ataseven, Gülhan Ataseven, Ilgın Nur Ataseven, Yusuf Teke, Serpil Çelik, Muhammet Şirin, Abdullah Başak, Emine Başak, Hasan Albayrak, Turgut Güven, Talha Temiz, Semih Albayrak ve Gül AlbayrakSalihli Özel Can Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar: Serhat Kodalak, Muhammer Çelik, Kadir Düzgün, Elif Düzgün, Gülseren Düzgün, Alirıza Düzgün, Sevcan Karakaş, Bayram Kaya, Furkan Çelik ve Fatma Nur ÇelikSalihli Özel Medi Güven Hastanesine kaldırılan yaralılar: Kazım Yaman, Ali Ahmet Şengül, Mustafa Şengül, Oğuzhan Kayar, Yağmur Şengül, Abdullah Kadir Albayrak, Nail Çatal ve Yaşar AlbayrakÖzel Salihli Hastanesi'ne götürülen yaralılar: Sevda Kaya, Sabine Nur Sarıtaş, Zehra Danışhan, Mücahit Demirer, Hülya Demirer, Neviran Çetin, Ahmet Kaplan ve Demirhan KaplanTurgutlu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar Şengül Kelleoğlu (56), Zeliha Kelleoğlu (24), Gülçin Kelleoğlu (14), Nebahat Kelleoğlu (32), Halil Kelleoğlu (4) Halil Kelleoğlu (32), Ümmühan Esen(35), İlhami Kıvanç (16) ve Büşra