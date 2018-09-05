Otobüs, otogarda yolcuların arasına daldı: 3 yaralı

MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da, otogarda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, peronun önündeki banklarda oturan yolcuların arasına daldı. Kazada yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

İstanbul- İzmir seferini yapan Ali Kutbay (55), yolcularını indirdikten sonra, yönetimindeki 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsüyle Manisa Otogarı\'ndan hareket etti. Bu sırada Kutbay\'ın kontrolünden çıkan otobüs, otogarda 9 numaralı peronun önündeki banklarda oturan yolcuların arasına daldı. Kazada Mustafa Öztekin (51), Semih Kaya (27) ve Yaşar Sayar (57) yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Öztekin ve Kaya, sağlık görevlilerince ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne, Sayar ise Manisa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın, otobüsteki teknik hatadan kaynaklandığı öne sürülürken, polis, soruşturma başlattı.