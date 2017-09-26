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Spor

'Otobüs koltukları kirlenmesin' diye ayakta duran maden işçilerine Konyaspor'dan davet

Madenciler, kulübün özel misafirleri olarak kentte ağırlanacak

26 Eylül 2017 19:40

Konyaspor, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste koltuklar kirlenmesin diye ayakta seyahat eden maden işçilerini, UEFA Avrupa Ligi maçına davet etti.

Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 28 Eylül Perşembe günü sahasında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i ağırlayacak.

NTV Spor'un haberine göre, Konyaspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste 'koltuklar kirlenmesin' düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madencilerin kente davet edildiği belirtildi.

Madenciler, kulübün özel konukları olacak

Madencilerin, kulübün özel misafirleri olarak kentte ağırlanacağı ifade edilen açıklamada, "İnce düşünce, hassas davranışlarıyla tüm Türkiye'nin takdirini toplayan madencilerimiz, başkanımız Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimizle maç öncesinde bir araya gelecek. Perşembe gecesi ise UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasını locadan takip edecek." denildi.

Ne olmuştu?

Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 23 Eylül'de, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne binmiş, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda 'koltuklar kirlenmesin' düşüncesiyle ayakta seyahat etmişti. Madencilerin ayakta yolculuğu, otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı. 

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