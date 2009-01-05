Otobüs koltuğundan 'kişilik tahlili'

İngiltere'de yapılan bir araştırma, otobüste oturulan yerin, kişilikle ilgili ipuçları verdiğini ortaya çıkardı.



Salford Üniversitesi bilim insanlarından Dr. Tom Fawcett'in yaptığı araştırmaya göre, "ileri görüşlü ve açık fikirli" kişiler, iki katlı otobüslerin üst katının ön sıralarına oturmayı tercih ediyor.



Üst katın ortalarına oturan yolcular, genelde genç ve orta yaşlılardan oluşuyor ve çevreyle fazla ilgilenmeden ya gazete okuyor ya da kulaklıkla müzik dinliyor. Üst katın arka koltuklarına oturanlar ise Dr. Fawcett'e göre "asi ruhlu". Bu kişilerin genellikle kendi yaşam alanlarına girilmesinden hoşlanmadığı için arkalara oturmayı tercih ettiği belirtiliyor.



"Girişkenler" ise otobüsün alt katının ön koltuklarına oturuyor. Bu kişiler, herkesle selamlaşıp, konuşmayı seviyor ve otobüse binenleri görmek için ön kapıya yakın oturuyor.



Dr. Tom Fawcett'e göre alt katın orta bölümünde oturanlar bulundukları ortamda genel hakimiyet kurmaktan hoşlanıyor. Otobüse biner binmez en arkaya ilerleyen yolcular ise, arka tarafta otobüsün yüksek koltuklarında oturmayı ve kendilerini ''önemli hissetmeyi seven'' kişiler olarak görülüyor.



Dr. Fawcett, nerede oturduğuna aldırmayan yolcu tipinin de olduğunu belirterek, "Bu tipler, bulundukları kaba göre şekil alabileceklerine inandıkları için otobüste kişiliklerine uygun yer kapmak gibi bir kaygıları yok. Biniyorlar, neresi müsaitse yolculukları boyunca orada duruyor ya da oturuyorlar'' dedi.

