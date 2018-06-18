Otobüs kazasında yaralılardan 1'inin beyin ölümü gerçekleşti, 39 kişi taburcu oldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da dün akşam yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkarak devrilmesiyle meydana gelen kazada yaralanan 47 kişi arasında bulunan Öznur Kır\'ın (23) beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Yaralılardan 39\'unun taburcu edildiği, 7\'sinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, otopsinin ardından ailelerine teslim edilmeye başlandı. Diğer taraftan, 46 yolcu kapasiteli otobüste yolculardan 1\'inin fazla, 4\'ün de biletsiz olduğu belirlendi. Tedavisi tamamlanan otobüs sürücüsü Celal Öztürk ile muavin gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mersin Mut karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep\'ten İzmir\'e giden Özkaymak firmasına ait Celal Öztürk (39) yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Mersin\'den Karaman\'a geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp devrildi. Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. 3\'ü personel 50 kişinin bulunduğu otobüste, yolculardan Rukiye Ertan (28), Sultan Söylemez (24) ve Hatice Yaldız (31) yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı. Yaralılardan 39\'u Karaman Devlet Hastanesi\'ne, 4\'ü kentteki özel hastaneye, 3\'ü de Mut Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

BİR YARALININ BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 39\'u yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 8 yaralıdan Mersin\'de oturan Aksaray nüfusuna kayıtlı Öznur Kır\'ın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Diğer 7 yaralıdan 3\'ünün de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLİYOR

Kazada yaşamını yitiren Karaman Özel İdaresi\'nde çalışan Rukiye Ertan\'ın, bayram tatili için gittiği Adana\'dan Karaman\'a, üniversite öğrencisi Sultan Söylemez\'in de memleketi Mersin\'in Mut ilçesinden öğrenim gördüğü İzmir\'e döndüğü belirtildi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi\'nde öğretim görevlisi Hatice Yaldız\'ın da memleketi Osmaniye\'den Karaman\'a döndüğü öğrenildi. Sultan Söylemez\'in cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Söylemez\'in Mut ilçesinde defnedileceği belirtildi. Otopsileri süren Rukiye Ertan\'ın Osmaniye merkez, öğretim görevlisi Hatice Yaldız\'ın da yine Osmaniye Bahçeköy\'de toprağa verileceği öğrenildi.

\'KAZA YERİNE 200 METRE KALA YAĞMUR BASTIRDI\'

Olayla ilgili soruşturmada, 46 yolcu kapasiteli otobüste yolculardan 1\'inin fazla, 4\'ün de biletsiz olduğu belirlendi. Kazada yaralanan ve tedavisi süren ikinci şoför İbrahim Çıkaran (63) ifadesinde, Gaziantep\'ten Mersin\'e kadar aracı kendisinin kullandığını belirterek, \'\'Mersin\'de mola verdikten sonra diğer arkadaşımız otobüsü kullanmaya devam etti. Kaza yerine 200 metre kala yağmur aniden bastırdı. Kazanın olduğu viraja yaklaşırken ben arkadaşımı \'Viraj var. Dikkatli ol\' diye uyardıktan sonra kaza oldu ve otobüs devrildi\'\' dedi.

Tedavisi tamamlanan sürücü Celal Öztürk ile muavinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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