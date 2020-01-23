Otobüs kazasında felç oldu; mahkeme kızı bakıyor diye tazminatta kesinti yaptı

Bilirkişi, otobüs kazasında felç olan 60 yaşındaki Ayşe Erkan’a 500 bin 251 TL bakıcı gideri hesapladı. Mahkeme, ‘Kızı bakıyor’ deyip tazminatta yüzde 50 indirime gitti. Gerekçeli kararda bu işlem ‘hakkaniyet indirimi’ olarak açıklandı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Ayşe ve Nedim Erkan 6 Mayıs 2016’da Erzurum’dan İspir’e gitmek için otobüse bindi. Koltuk sayısından fazla yolcu bindirilen, bagajına demir yüklenen otobüs, aşırı hız yapan şoförü kontrolü kaybedince devrildi. Nedim Erkan’ın sol ayağı ve sağ omuz kemiği kırıldı. Ayşe Erkan ise omurilik felci geçirerek yatağa bağımlı kaldı. Erkan çifti avukatları aracılığıyla Bursa 4. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Dosyanın gönderildiği Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu Ayşe Erkan’ın yüzde 100 oranda malul olduğunu belirledi. Trafik bilirkişisi de sürücüyü yüzde 100 kusurlu buldu.

878 bin 184 TL tazminat ödenmesi hükmedilmişti

Tazminatın hesaplandığı bilirkişi raporunda, Ayşe Erkan’ın kazanın meydana geldiği tarihte 57 yıl 4 ay 2 gün ömür sürdüğü, ‘varsayımsal’ ömrünün 16 yıl 10 ay 29 gün olduğu, 4 Nisan 2033’te ömrünü tamamlayacağı varsayıldı. Bu hesaba göre bedensel zararının 357 bin 635 lira, bakıcı giderinin 500 bin 251 lira, tedavi giderinin 8 bin 398 lira, faturalı harcamanın 9 bin 761 lira ve ilaç masrafının 2 bin 137 lira olduğu tespit edildi. Erkan’a toplamda 878 bin 184 TL tazminat ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Mahkeme, "Hakkaniyet" dedi, tazminat miktarını indirdi

Bursa 4. Tüketici Mahkemesi 9 Ocak’ta kararını açıkladı. Ayşe Erkan’a faiz hariç 611 bin 147 TL maddi ve 100 bin TL manevi, Nedim Erkan için ise 3 bin 610 TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Gerekçeli kararda, bilirkişi raporunda 500 bin 51 TL diye hesaplanan bakıcı giderinde yüzde 50 ‘hakkaniyet indirimine’ gidildiği ifade edildi. Bu indirim şu şekilde açıklandı:

“Yüzde 100 malul olan Ayşe Erkan’ın ikâmetinde kızı Hülya Polat tarafından bakıldığı, dolayısıyla yaşam boyu bakıcı giderinden Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin içtihatları uyarınca sürekli bakıcı çalıştırmayıp aile içi dayanışması da olacağı dikkate alınarak, takdiren yüzde 50 hakkaniyet indirimi uygulanmış olup...”