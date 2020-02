Otobüs kazası kurbanı Osmaniyeli öğrencilere hüzünlü veda (2)

MUSTAFA DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara- Aksaray yolunda devrilen otobüste can veren Osmaniyeli öğrencilerden Mustafa Okay Öksüz de düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu\'na kaydını yaptırıp, Osmaniye\'ye dönmek üzere bindiği otobüste yaşamını yitiren Mustafa Okay Öksüz\'ün cenazesi Cumhuriyet mahallesindeki evinden alınıp Mehmet Akif Camii\'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazından sonra Öksüz\'ün tabutunun üzerine Galatasaray forması örtüldü. Kayıt yaptırmaya gitmeden çevresine en çok istediği bölümü kazandığını söyleyerek sevincini paylaşan Mustafa Okay Öksüz\'ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.



