Otobüs kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 40 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, geziye giden, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu grubu taşıyan otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Kütahya'ya geziye giden öğrencileri taşıyan Mehmet Yorkun (41) yönetimindeki 34 YKJ 90 plakalı otobüs, D-650 kara yolunun Turgutlu köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Muhammet Çuhadar (20) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.



Kazada, otobüs şoförü Mehmet Yorkun ile kamyonda bulunan Tuncay Çuhadar (31) ve otobüs yolcularından Çapa Tıp Fakültesi öğrencisi İbrahim Alaboğaz (21) öldü, 40 kişi yaralandı.



Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi, Toyotasa Travmatoloji ve İlkyardım Hastanesi, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi ile Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu belirtildi.



Aralarında yabancı uyruklu öğrencilerin de bulunduğu yaralılardan isimleri belirlenenler şöyle:



"Akif Özkan, Aydın Yıldırım, Muhammet Salih Boran, Mustafa Çiz, Mustafa Düzenli, Mustafa Civelek, Ercan Doğruoğlu, Cezmi Fidan, Zakir Erimbetov, İhsan Bozkurt, Eren Timurtaş, Onur Yalçın, Sevcan Kemik, Kerem Genç, Meylis Owmadov, Şeyhhazar İskender, Alim Maya, Hasan Aktaş, Ömer Kocatepe, Bakauro Arıkan, İlhan Türkmen, Ahmet Can Karataş, Ferit Fetülolov, Ekrem Kocatepe, Suat Aydın, Ömer Bozkurt, Onur Bozkurt, Okan Türkmen, Tacikistan uyruklu Furkan Yurttepe, Alaattin Özkan, Sinan Afacan ve Süleyman Afacan.



Hastaneye kaldırılan 8 yaralının kimliği ise henüz belirlenemedi.

