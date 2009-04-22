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Yaşam

Otobüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 34 yaralı

Osmaniye-Gaziantep Otobanı'nda yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

22 Nisan 2009 03:00

Osmaniye-Gaziantep Otobanı'nda yolcu otobüsünün kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 34 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye Otagarı'ndan Gaziantep'e gitmek için yola çıkan 34 FT 9747 plakalı Habur Tur'a ait yolcu otobüsü önünde seyreden 03 PA 175 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, kimliği belirlenemeyen otobüs sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Şarampole yuvarlanan otobüsteki yolculardan 34'ü yaralandı.
 
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Osmaniye ve ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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