T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

16 Nisan 2009 12:44

Aksaray'da yolcu otobüsü önünde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray- Adana Karayolu'nun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Adana yönüne giden 45 yaşındaki Gürol Aktaş yönetimindeki 21 FS 137 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde 38 yaşındaki Yusuf Toprakkale'nin kullandığı 20 B 7618 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, kamyon şoförü Yusuf Toprakkale, otobüs şoförü Gürol Aktaş ile otobüsde yolcu olarak bulunan Serkan Oğuz (26), Şeyhmuz Aras (19), Nilgün Bay (47), Remzi Karabulut (31), Hacer Gümüştaş (32), kızı, Gül Kiraz (1) Gümüştaş, oğlu Muhammet Nezar Gümüştaş (4) , Mehmet Siraç Turan (27), Orhan Akçayır (35), Süleyman Tektaş (30), Celal Dinç (23), Halise Alkan (42), İlkay Gözyuman (20) ve Mustafa Aslan (26) yaralandı. Yaralılar, Niğde ve Aksaray'dan çağrılan ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa Aslan, kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyon şoförü Yusuf Toprakkale, gözaltına alındı. Soruşturmayı sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24