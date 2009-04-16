Otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü önünde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 15 kişi yaralandı.



Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray- Adana Karayolu'nun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Adana yönüne giden 45 yaşındaki Gürol Aktaş yönetimindeki 21 FS 137 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde 38 yaşındaki Yusuf Toprakkale'nin kullandığı 20 B 7618 plakalı kamyona arkadan çarptı.



Kazada, kamyon şoförü Yusuf Toprakkale, otobüs şoförü Gürol Aktaş ile otobüsde yolcu olarak bulunan Serkan Oğuz (26), Şeyhmuz Aras (19), Nilgün Bay (47), Remzi Karabulut (31), Hacer Gümüştaş (32), kızı, Gül Kiraz (1) Gümüştaş, oğlu Muhammet Nezar Gümüştaş (4) , Mehmet Siraç Turan (27), Orhan Akçayır (35), Süleyman Tektaş (30), Celal Dinç (23), Halise Alkan (42), İlkay Gözyuman (20) ve Mustafa Aslan (26) yaralandı. Yaralılar, Niğde ve Aksaray'dan çağrılan ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Mustafa Aslan, kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyon şoförü Yusuf Toprakkale, gözaltına alındı. Soruşturmayı sürdürülüyor.

