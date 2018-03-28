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Otobüs işletmecisi, öldürülüp yol kenarına atıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, otobüs işletmecisi Refik Gülmez'in (55) cesedi yol kenarında bulundu

28 Mart 2018 15:42

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde, otobüs işletmecisi Refik Gülmez\'in (55) cesedi yol kenarında bulundu. Yapılan incelemede, Gülmez\'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Taşkesti- Akyazı yolu Ilıca köyü yakınlarından sabaha karşı geçenler, yol kenarındaki erkek cesedini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, cesedin Refik Gülmez\'e ait olduğunu belirledi. Gülmez\'in tabanca ile başına 2, göğsüne 1 kez ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Refik Gülmez\'in Mudurnu\'nun Taşkesti Beldesi ile Kocaeli\'nin Gebze ilçesi arasında otobüs işletmeciliği yaptığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Refik Gülmez\'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma soruşturma başlattı.

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