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Yaşam

Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Otobüsün şoförü gözaltına alındı

15 Ocak 2018 22:02

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken; otobüs şoförü Münir İ. gözaltına alındı.

Antalya’da Akseki'den Manavgat yönüne giden Münir İ. yönetimindeki yolcu otobüsü, Gençler Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen İlter Uğurlu'nun (48) kullandığı otomobille çarpıştı.

Sürücü Uğurlu ile Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı (38), hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan otobüsteki 12 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak, Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Aksaray-Alanya seferini yapan otobüsün şoförü Münir İ. gözaltına alındı.

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