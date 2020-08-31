Otobüs hazırlandı; Muharrem İnce yola çıkıyor

4 Eylül'de Sivas'ta ilk adımı atacak olan İnce'nin, yurt gezilerini yapacağı otobüs de hazırlandı. Sözcü'de yer alan habere göre mavi renge boyanan otobüsün üzerinde kırmızı renkli Türkiye haritası ve beyaz renklerde “Memleket Hareketi” yazısı bulunuyor. Aynı zeminde, İnce'nin büyük boy bir fotoğrafı da yer alıyor.

CHP kurultayının adından kendisine yeni bir yol haritası çizen Muharrem İnce, geçen 13 Ağustos günü Ankara'da bir basın toplantısı düzenlemiş ve “1000 Günde Memleket Hareketi” başlattığını açıklamıştı. Hareketin içinde, alanında uzman ve çözüm üreten kişiler de bulunduğunu belirten İnce, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olan 4 Eylül'de bu kentte olacak ve hareketi konusunda açıklamalar yapacak. İnce, 2018'de CHP adayı olarak cumhurbaşkanlığı seçimine katılıp yüzde 30.6 oy almıştı.