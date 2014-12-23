Otobüs gelmedi diye D-100'ü kapattılar

Uzunçayır-Sultanbeyli seferini yapan 18M hat numaralı belediye otobüsünü bekleyen yolcular, otobüsün gelmesi uzun süre gecikince D-100 Karayolu'nda trafik akışını engelledi. Olaya polis ekibi el koydu.

Otobüs, minibüs ve dolmuşların yolcu aldığı cep durağında biriken kalabalık, bekledikleri otobüsün 2 saat geçmesine rağmen gelmediğini öne sürerek, D-100 Karayolu'nda trafik akışını engelledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği kesen kalabalığı ikna etmeye çalıştı. Eylemcilere yaptıklarının suç olduğunu söyleyen polis ekipleri, yolcuları ikna etmekte zorlandı.

Naci Yöner’in DHA’daki haberine göre, yolcular ise 18M hattının yeterli sayıda seferi olmadığı için her akşam aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirterek, sefer saatlerinin de haber verilmeden değiştirildiğini iddia ettiler. Yolcular, bu nedenle İETT'ye tepki gösterdiler.

Polis, İETT ile görüştü

Polis ekiplerinin İETT yetkilileri ile yaptıkları telefon görüşmesi sonucu durağa peşpeşe belediye otobüsleri geldi. Yolcuların otobüslere binmesiyle kalabalık tamamen dağıldı. Ancak trafik akışının normale dönmesi uzun sürdü.