Trabzon'da otobüs firması sahibi: Sektörümüz tamamen bitti, arabanın yürümesi artık çok zor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi ve otobüs firması sahibi Aydın Kanber, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyledi. Kanber, “Sektörümüz tamamen bitti. Ayakta kalmamız çok zor. Arabanın yürümesi çok zor” dedi.

Kanber, akaryakıt fiyatlarındaki artışın sektörü olumsuz etkilediğini belirtti. Giderlerinin çok arttığını belirten Kanber, “Sadece akaryakıt gideri değil. Aracın bir lastiği 7 bin TL oldu. 6 ay önce bu lastiği 3 bin TL civarı alıyorduk. Yedek parçaları hem tedarik edemiyorsun hem de 3 kat fiyatı arttı. Her gün zam gelir mi? Arabanın yürümesi çok zor, aracı bakıma gönderiyoruz 10 bin TL’nin altına bakımdan çıkamıyor. Önceden yakıtı, parçaları 6 ay çekle alıyorduk. Şimdi ise nakit para alıyoruz. Onda da bulamıyoruz” dedi.

"Bu hükümet, sektörü tamamen bitirdi"

Kanber, çok sayıda firma olmasından dolayı fiyat istikrarsızlığı olduğuna da vurgu yaparak şunları söyledi:

“Serbest piyasa ve sektörde haddinden fazla otobüs var. Ulaştırma Bakanlığı artan maliyetler karşısında fiyat veriyor. Fiyatlarımız da var. 300 TL’lik güzergâhlara 150 TL’den bilet kesenler var. Birbirimizi öldürüyoruz. Para kazanmadan vergi, KDV ödüyoruz. Bu kadar firma bir araya gelerek fiyat alamıyor. Sektörümüzün iyi hali yok. Bitmeye mahkûm. Yolcu potansiyelimiz var, yolcuda sıkıntı yok. Sıkıntı, firmaların fiyat politikası. Bir otobüsün Trabzon’dan çıkıp tekrar Trabzon’a gelmesinin sadece maliyeti 10 bin TL. Şimdi otobüsler 2+1 oldu 50 kişilik otobüsleri, indirdik 38-40 kişiye. Otobüs dolu gidip dolu gelse bile para kalmıyor. Otobüs önce 10 bin TL’yi toplayacak masrafını çıkaracak, sonra otobüse para kalacak. O paradan da aracın vergisi, sigorta kaskosu, şoför maaşı, lastiği, bakımı hangisini yapacaksın. Bu hükümet sektörü tamamen bitirmiştir. Bu maliyetlerin altından kalkmak çok zor."

Firma Müdürü İbrahim Çınar ise akaryakıt ve yedek parça fiyatlarının artmasından dolayı şehirlerarası otobüs taşımacılığının çok zor durumda olduğunu belirterek, “Araçlar dolu gidip dolu gelse ancak kendi masraflarını çıkartıyor dolu gidip gelse fiyatlar iyi olsa belki 1000 lira kalır o da arabanın yıpranma payı” dedi.

Otobüs şoförü Turan Dolgun ise akaryakıt fiyatları ve yedek parça fiyatlarından şikayet etti. Dolgun, bu fiyatlarla bu işin devam etmesinin imkânsız olduğunu, kredi kartlarının limitlerinin dolu olduğunu ve ceplerinden harcadıklarını söyledi.