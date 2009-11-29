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Yaşam

Otobüs durağına dalan araç 4 kişiyi öldürdü

Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 4 kişi öldü iki kişi yaralandı.

29 Kasım 2009 02:00

T24- Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde, bugün saat 14.50 sıralarında kontrolden çıkan bir otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 14:50 sıralarında Beşevler Küçük Sanayi Bölgesi'nde metro istasyonu yanındaki otobüs durağında meydana geldi. A. A. idaresindeki 34 DH 7606 plakalı özel otomobil, aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı. Durakta otobüs bekleyen ve isimleri öğrenilemeyen 4 yolcu hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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