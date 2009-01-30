T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Otobüs dereye uçtu: 6 ölü

Diyarbakır'dan Van'a giden yolcu otobüsü, Bitlis deresine yuvarlandı. Kazada 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

30 Ocak 2009 02:00

Diyarbakır'dan Van'a giden yolcu otobüsü, Bitlis deresine yuvarlandı. Kazada 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. 

Şişli'de trafik kazası: 1 ölü

Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'dan Van'a giden Best Van Turizm firmasına ait, Ebubekir Ertunç yönetimindeki 65 AE 915 plakalı yolcu otobüsünün, saat 02.00 sıralarında Bitlis girişi Batar kavşağında, zeminin kaygan olması nedeniyle Bitlis deresine yuvarlandığını söyledi.

Kazada, isimleri henüz belirlenemeyen 6 yolcunun hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 11 kişinin yaralandığını anlatan Vali Yılmaz, "Gerekli tüm önlemler alındı. Yaralılarımızın Bitlis Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızda kimlik tespit çalışmalarına başlandı" dedi.

Yılmaz, yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24