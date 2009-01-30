Otobüs dereye uçtu: 6 ölü

Şişli'de trafik kazası: 1 ölü

Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'dan Van'a giden Best Van Turizm firmasına ait, Ebubekir Ertunç yönetimindeki 65 AE 915 plakalı yolcu otobüsünün, saat 02.00 sıralarında Bitlis girişi Batar kavşağında, zeminin kaygan olması nedeniyle Bitlis deresine yuvarlandığını söyledi.Kazada, isimleri henüz belirlenemeyen 6 yolcunun hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 11 kişinin yaralandığını anlatan Vali Yılmaz, "Gerekli tüm önlemler alındı. Yaralılarımızın Bitlis Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızda kimlik tespit çalışmalarına başlandı" dedi.Yılmaz, yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.