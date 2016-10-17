Otobüs çarpması sonucu doğumda annesini kaybeden Kaan bebek için 700 sütanne

Bir otobüsün kaldırımda hayattan kopardığı Tuğba Dilmeç’in sezaryenle dünyaya getirilen bebeği Kaan için süt seferberliği başladı. 700 anne, soğutuculara koydukları sütlerle hastaneye koştu.

Bursa'da otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8 aylık hamile Tuğba Dilmeç’in organlarıyla 6 hastaya can verirken, doğduğu gün annesini kaybeden Yusuf Kaan bebek de kendisi gibi prematüre bebeklere umut olacak. 8 aylık hamile Tuğba Dilmeç, geçen pazartesi aşerdiği tatlıyı almak için pastaneye doğru yola çıktı. 35 yaşındaki anne adayı kaldırımda beklerken, bir otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede 4 gün direnen talihsiz kadının beyin ölümü gerçekleşince bebeği Yusuf Kaan sezaryenle alındı.

"İhtiyaç 6 annenin sütüyle giderildi"

Eşi Yusuf Dilmeç’le birlikte yıllar önce organlarını bağışlayan anne Tuğba Dilmeç’in kalp, karaciğer, 2 böbrek ve 2 korneası başka hastalara hayat verdi. Sezaryenle anne karnından alındıktan sonra kuvöze konulan ve gelişimini tamamlayamadığı için mamayla beslenemeyen Yusuf Kaan bebek için başlatılan anne sütü kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü. Yusuf Kaan bebeğe sütünü vermek isteyen yüzlerce anne hastanenin telefonlarını kilitledi, bir kısmı da Bursa’ya koştu. Yusuf Kaan bebeğin babası Yusuf Dilmeç de ihtiyacın 6 annenin sütüyle giderildiğini söyledi. İlk günden bu yana yaklaşık 700 annenin Kaan’a sütünü vermek istediğini belirten Dilmeç şunları söyledi: “Şu anda hastanenin süt deposunda yer kalmadı. İstanbul ve Bursa’dan sütünü soğutucuya koyup gelen anneler oldu. Biz de bu desteği görünce ihtiyaç fazlası sütlerin başka çocuk hastanelerine gönderilmesini istedik. Yusuf Kaan da annesi gibi başkalarına umut oldu.”