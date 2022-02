Otobüs biletleri uçak fiyatını yakaladı

Son dönemlerde artan şehirlerarası otobüs fiyatları, neredeyse uçak biletlerini yakaladı. İzmir-İstanbul arası otobüs fiyatı 220 TL iken, uçakla aynı yolculuk fiyatı 230 TL’den başlıyor.

Koronavirüs salgını sonrasında şehirlerarası otobüs taşımacılığına getirilen kapasitelerinin yarı oranında taşıma zorunluluğu ile bilet fiyatları iki katına yükselmişti. Geçtiğimiz Mart’ta kaldırılan yüzde 50 koltuk sınırlamasından sonra, şehirlerarası otobüs bileti fiyatları düşmedi.



Tam aksine, günümüze kadar artarak gelen fiyatlar, bazı şehirlerde uçak biletlerini yakaladı. Örneğin, İzmir-Van arası otobüs bileti fiyatı 350 TL iken, bir hafta önceden alınan uçak bileti ise 400 TL’den başlıyor.



Gerek artan maliyetler, gerek ise son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar, otobüs bileti fiyatlarının yükselmesinde etkili rol oynadığı söyleniyor.

Otobüs şoförü: Ben olsam uçağa binerim

Şehirlerarası otobüs şoförü Sinan Belek, artan fiyatlardan memnun olmadığını dile getirdi. Otobüsçülerin zor durumda olduğunu belirten Belek, "Şu an mazot 10 lira oldu. Ben olsam uçağa binerim yani. Fiyat artışlarından memnun değiliz. Şu an otobüsçüler can çekişiyor. Firmalar ne yapsın bilete yansıtıyor" dedi.