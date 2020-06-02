Otobüs bilet fiyatlarında tavan aşıldı, bazı firmalar 50 lira bavul ücreti istemeye başladı

Seyahat kısıtlaması kalktı vatandaşlar otogarın yolunu tuttu. Kimi firmalar yarı kapasiteyi gerekçe gösterip biletlere zam yaptı, bazıları tavan fiyatı da aştı. Otobüsler kargo firması gibi çalışmaya başlarken firmalar bagaj için 50 lira ücret istiyor. Bazı yolcular ise firmalara, "Yandaki koltuk nasıl olsa boş çocuğum ücretsiz gelsin" diye ısrar ediyor.

Yeni dönemin getirdiği zorunluluklar kapsamında otobüslerde tek koltuk uygulamasına geçilirken bu otobüslerin bilet gelirlerini de kısıtlıyor. Durum böyle olunca firmalar da bilet ücretlerine yandaki boş koltuğun maliyetini ekleyip bazı zamlar uyguluyor. Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, pek çok firma belirlenen tavan fiyatın üzerinde bilet ücreti alıyor. Yeni dönemde otobüs firmaları yarı kapasite ile çalıştıkları için kendilerine ek gelir yaratmak amacıyla farklı uygulamalara da gidiyor. Çoğu otobüs firması yolcu başına 30 lira ile 50 lira arasında bagaj parası almaya başlamış durumda.

Otobüs firması işletmecileri yolcu sayısının yarı yarıya az olmasına rağmen getirilen bagajların normal döneme göre çok fazla olduğunu ve insanların uzun süreli planlar yaparak seyahat ettiklerini belirtiyor.

165 liralık bileti 200 liraya satıyorlar

470 kilometrelik İstanbul- Ankara yolculuğu için daha önceden yolculardan 80 ila 100 lira arasında bilet ücreti talep ediliyordu. Ancak yarı kapasite uygulaması sonrasında bu tavan fiyat tarifesine göre en fazla 165 lira ücret alınması gerekirken otogardaki çoğu firma 180-200 lira arasında satış yapıyor. Buna alınan bagaj ücreti de eklendiğine bilet ücreti tavan fiyatın çok üzerinde kalıyor.

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