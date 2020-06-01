Seyahat kısıtlaması kalktı; otogarlarda yoğunluk yaşandı

Seyahat kısıtlaması kalktı; işte otogarlarda son durum
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Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması bugün kalktı. Kısıtlamanın kalkması ile beraber vaka sayısının en çok görüldüğü il olan İstanbul dahit pek çok şehrin otogarlarında yoğunluk yaşandı.
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Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası seyahat yasaklanmış ve vatandaşlar seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Perşembe günü Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemi ile yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada kısıtlamanın 1 Haziran'da kalkacağını ifade etmişti.
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Yeni normalleşme süreci kapsamında 81 ilde bugün itibari ile seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla otogarlarda da yoğunluk azaldı.