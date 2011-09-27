-Otobanlar depreme karşı güçlendiriliyor İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 0-4 otoyolu Anadolu otoyolu kavşağı ile Gebze kavşağı arasında bulunan köprü ve viyadüklerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, aşamalı olarak gerçekleştirilecek çalışmaların, yarın başlayacağı ve 31 Ekim Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, çalışmaların trafiğin uygun olduğu saatler arasında yapılacağı, diğer saatlerde trafiğin normal seyrinde devam edeceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ''Çalışma şartlarına bağlı olarak çalışma yönündeki bir şerit (İstanbul-Ankara yönündeki bir şerit veya Ankara-İstanbul yönündeki bir şerit) trafiğe kapatılacak ve trafik diğer şeritlerden devam edecektir. Bu çalışmalar sırasında gerekli standart üstü geçici trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin alternatif yolları kullanmaları ve yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymamaları gerekmektedir.''