T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Otobanlar depreme karşı güçlendiriliyor İSTANBUL (A.A)

27 Eylül 2011 00:08

-Otobanlar depreme karşı güçlendiriliyor İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 0-4 otoyolu Anadolu otoyolu kavşağı ile Gebze kavşağı arasında bulunan köprü ve viyadüklerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağını bildirdi.  Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, aşamalı olarak gerçekleştirilecek çalışmaların, yarın başlayacağı ve 31 Ekim Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.  Açıklamada, çalışmaların trafiğin uygun olduğu saatler arasında yapılacağı, diğer saatlerde trafiğin normal seyrinde devam edeceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ''Çalışma şartlarına bağlı olarak çalışma yönündeki bir şerit (İstanbul-Ankara yönündeki bir şerit veya Ankara-İstanbul yönündeki bir şerit) trafiğe kapatılacak ve trafik diğer şeritlerden devam edecektir. Bu çalışmalar sırasında gerekli standart üstü geçici trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin alternatif yolları kullanmaları ve yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymamaları gerekmektedir.'' 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24