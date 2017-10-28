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Yaşam

Otobanda ters yönde polisten kaçan TIR sürücüsü gözaltına alındı

Polis, kovalamaca sırasında zaman zaman havaya uyarı ateşi açtı

28 Ekim 2017 12:28

İstanbul'da polisin "dur" ihtarına uymayıp aracının sağ ön lastiği olmadan jantüstünde kıvılcım çıkartarak kaçan TIR sürücüsü, ters şeritte kovalamaca sonucu yakalandı.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde sağ ön lastiği olmadığı için kıvılcım çıkartarak ilerleyen ve dorsesi bulunmayan 31 KNZ 90 plakalı TIR'ı durdurmak isteyen polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, ters şeride girerek kaçmaya başladı.

Sürücü, yaklaşık 15 kilometre seyredip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçerek bir kilometre daha gittikten sonra sol şeritte yolu kesen ekipler tarafından durduruldu. Polis, kovalamaca sırasında zaman zaman havaya uyarı ateşi açtı.

Araç sürücüsünü gözaltına alan ekipler, TIR'da yaptıkları aramalarda uyuşturucu özelliği bulunan bir miktar Maraş otu ele geçirdi.

TIR, Büyükşehir Belediyesine ait çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sürücünün, jantından kıvılcımlar çıkan tırla kaçışının bazı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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