Tayland'da otobanda porno film çeken çift tutuklandı

Kuzey Tayland'da bir çift, bir otoyolda seks yaparken kendilerini videoya çekmeleri ve videoyu çevrimiçi platformlarda yayınlamaları sebebiyle tutuklandı.

35 ve 37 yaşlarındaki çift, otoyolda seks filmi çekerken yakalandılar. Yetkililer, videonun mayıs ayında çekildiğini ve bir sonraki ay internette paylaşıldığını söyledi.

Davaya bakan polis Vice World News'e verdiği demeçte, çiftin pornografik içeriğin çevrimiçi paylaşımını ve ticaretini yasaklayan yasaları ihlal ettiğini söyledi. Yetkili, "Hâlâ başka ek suçlamalar olup olmayacağını araştırıyoruz" dedi.

Polis, “Cinsel içerik yaparak kazanacaklarınızın, kaybedeceklerinize değmeyeceği konusunda herkesi uyarmak istiyorum. Bazen bir videoyu hazırlayarak kolay bir şekilde 15 dolar kazanabilirsiniz, ancak suçlamalarla karşı karşıya kalırsanız, varlıklarınıza da el konulur” diye konuştu.

Sanıklar, beş yıla kadar hapis ve yaklaşık 2 bin 950 dolara kadar para cezası ile cezalandırılabilir.

Tayland’da bir yetişkin içerik yaratıcısı ilk kez hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıyor. Geçen ay, 19 yaşındaki Taylandlı bir kadın ve erkek arkadaşı, “müstehcen” içerik oluşturup yaydıkları için tutuklanmış ancak kamuoyunun tepkisi sonucunda çift kefaletle serbest bırakılmıştı.