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Oto hırsızlığı şüphelisinin üzerinden cinayet silahı çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da çalıntı bir otoyla yakalanan şüphelinin üzerinden çıkan seri numarası silinmiş silahın balistik incelemesinde cinayette kullanıldığı tespit edildi

25 Ağustos 2017 14:28

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da çalıntı bir otoyla yakalanan şüphelinin üzerinden çıkan seri numarası silinmiş silahın balistik incelemesinde cinayette kullanıldığı tespit edildi. Şüpheli Serhat İ.(21) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin bu tabancayla öldürülen Emrah Şarman(30) cinayetiyle  ilgisini araştırıyor.

ÇALINTI OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDI

Fatih\'te 13 Ağustos 2017 tarihinde uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan incelemede aracın 7 Ağustos 2017 tarihinde Fatih\'ten çalıntı olduğu tespit etti. Bunun üzerinde aracı kullanan Serhat İ. gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 2 adet tabanca bulundu.

ÜZERİNDEN ÇIKAN SİLAHIN CİNAYETTE KULLANILDIĞI BELİRLENDİ

Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli oto hırsızlık ve silah kanuna muhalefet suçlarından adliyeye çıkarıldı ve tutuklandı. Şüphelinin üzerinden çıkan silahların Kriminal Polis laboratuvarında yapılan incelemesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Serhat İ.\'nin üzerinden çıkan silahlardan birinin 12 Haziran 2017 tarihinde Bağcılar\'da öldürülen Emrah Şarman\'ı öldüren tabanca olduğu tespit edildi.

CİNAYET GEÇTİĞİMİZ HAZİRAN AYINDA OLMUŞTU

Bağcılar, Demirkapı mahallesi, 1596 sokak ile 1700 sokağın kesiştiği yerde 12 Haziran tarihinde meydana gelen olayda iki grup arasında yaşanan kavga sırasında silahlar ateşlenmiş kalbine bir kurşun isabet eden Emrah Şarman öldürülmüştü. Polis olay yerinde 25 adet boş kovan bulurken, ölen kişinin dolandırıcılık suçundan polise geliş kaydı olduğu tespit edilmişti.Güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada yaşanan olay bugüne kadar faili meçhul olarak kalmıştı. POLİS CİNAYET DOSYASINI TEKRAR AÇTI

Polis bu gelişme üzerine cinayet dosyasını tekrar açtı. Cezaevinde bulunan Serhat İ.\'nin cinayet olayıyla ilgili tekrar sorgulanacağı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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