OTO HIRSIZLIĞI ÇETESİNİN 13 ÜYESİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

İstanbul\'da çaldıkları otomobillerin bazılarını parçalayarak yedek parça haline getiren bazılarını ise sahte belgelerle TIR\'lara yükleyerek Adıyaman ve Şırnak\'a gönderen 15 kişilik çete operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı bazıları parçalara ayrılmış 36 otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin otomobilleri çalarken kapıları açmakta kullandıkları tansiyon aletine benzeyen şişme torba ve demir bir aparattan oluşan düzenek, deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13\'ü tutuklanırken, 1\'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2\'si serbest bırakıldı.

3 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından 6 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir oto hırsızlık çetesi ortaya çıkarıldı. Polis önceki gün İstanbul, Adıyaman ve Şırnak illerinnde eşzamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda organize bir şekilde oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 15 kişiyi gözaltına alındı. Operasyon sırasında Eyüp\'te bir eve baskın yapan şüphelilerden M.I.(45) ikinci kattaki evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışırken düşerek ayağını kırdı. Şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ÇALDIKLARINI DEPOLARDA PARÇALIYORLARMIŞ

Oto hırsızlık Büro Amirliği\'ne getirilen şüpheliler hakkında 36 araç çaldıkları iddiasıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Polis soruşturması sırasında şüphelilerin çaldıkları araçların bazılarını Beykoz, Göktürk, Ataşehir\'de kiraladıkları 3 ayrı depoya götürerek parçaladıkları öğrenildi. Bu depolara yapılan baskında parçalanmış halde 9 adet otomobile ait parçalar bulundu.

ÖZEL DÜZENEK DENEYİMLİ POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

Şüphelilerle birlikte ele geçen otomobillerin kapılarını açmakta kullanıldığı öğrenilen ilginç özel düzenek ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelilerin tansiyon aletine benzeyen plastik bir torbayı çalacakları aracın kapı boşluğuna soktukları daha sonra bunu şişişerek kapının aralanmasını sağladıkları öğrenildi. Daha sonra aralıktan içeri özel bir demir sokan şüphelilerin kapı kolunu çekerek kapının açılmasını sağladıkları belirlendi.

KURTKÖY\'DE TIR\'IN İÇİNDE 3 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Bu yöntemi kullanan şüphelilerin birkaç dakika içinde araçlara girmeyi başardıkları öğrenildi. Öte yandan operasyon sırasında bir TIR\'a yüklenerek Şırnak\'a götürülmek üzere olan 3 otomobil ele geçirildi. Bu otomobillerin Şırnak\'tan yurt dışına çıkarılmaya hazırlanıldığı değerlendirildiğ belirtilirken bu konu incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerle birlikte 9\'u parçalanmış 36 otomobil ele geçirilirken şüphelilerin daha öncedende oto hırsızlığı ve hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan liderliğini S.S. adlı kişinin yaptığı şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahekemde ifadeleri alınan, 15 şüpheliden 13\'ü tutuklanırken, 1\'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2\'si serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilere yapılan operasyon (Polis Kamerası)

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Çalıntı araçlardan görüntü

-Parçalanmış araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

06.02.2018 - 12.30 Haber Kodu : 180206048