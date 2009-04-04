Oto hırsızları polise saldırdı

Tuzla'da oto hırsızları, polis ekibine ateş açtı. Çıkan çatışmada 1'i polis 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Aydınlı Köyü'nde akşam saatlerinde oto hırsızlarına yönelik çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekibine, çete elebaşı olduğu öne sürülen Halis Ö. (30) ve yanındakiler tarafından ateş açıldı.



Polis ekibinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüpheli Halis Ö, polis memuru Emrah Hasbel (27) ve olay yerinden geçen Oğuz Yılmaz (29) adlı vatandaş yaralandı.



Kolundan yaralanan polis memuru Hasbel ile hafif yaralı Halis Ö. ve Oğuz Yılmaz, önce Tuzla Devlet Hastanesi'ne, ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Olaya ilişkin, Halis Ö'nün de aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

