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Oto ekspertiz merkezindeki bilgisayar hırsızlığı kamerada

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, maskeli kimliği belirsiz kişinin camını kırıp girdiği oto ekspertiz merkezindeki 2 dizüstü bilgisayarı çalması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

04 Aralık 2017 18:58

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, maskeli kimliği belirsiz kişinin camını kırıp girdiği oto ekspertiz merkezindeki 2 dizüstü bilgisayarı çalması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, dün gece Ayvanat Mahallesi\'nde bulunan Ayhan Gülel’e ait ekspertiz merkezinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Gülel, pencerenin kırıldığını ve 2 dizüstü bilgisayarın yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. İşyerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerasını kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarından, camı kırıp içeri giren kimliği belirsiz kişinin merkezdeki 2 dizüstü bilgisayarı çaldığı belirlendi. Polis ekipleri, yüzü maskeli hırsızın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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