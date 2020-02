Otları yok etmek için yapılan ilaçlama arıları telef etti

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da arıcılık yapan üreticiler, belediyelerin otları kurutmak için kullandığı ilaçlardan şikayet etti. Şehzadeler ilçesinde arıcılık yapan İsmail Aşıcı (70), yaklaşık 5 milyon arısının, otları kurutmak için atılan ilaçlar yüzünden telef olduğunu söyledi.

Tarım ve ot ilaçları yüzünden birçok arının öldüğünü kaydeden Manisalı arıcılar, her yıl karşılaştıklarını belirttikleri bu durumdan dertli olduklarını söyledi. Şehzadeler ilçesinin Harmandalı mevkisinde arıcılık yapan İsmail Aşıcı, tarım ve ot ilaçları yüzünden yaklaşık 5 milyon arısının telef olduğunu söyledi. 35 yıldır arıcılık yaptığını anlatan Aşıcı, \"Tarım ilaçları ve ot ilaçları arıların neslini kurutacak. Bütün arıcılar bu durumdan şikayetçiyiz. Buna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün çare bulması lazım. Yoksa arılar bitecek. 40 kovan arıdan 8-10 kovan arı kaldı. Her geçen gün de sayı düşüyor. Arıların ölmesi demek bizim işimizin bitmesi demektir. Belediye ve çeşitli kurumlar yol kenarlarındaki otları kurutmak için ilaç atıyor. Tarım yapanlara Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü her gün mesaj atıyor. Akşam \'18.00\'den sonra ilaç atın\' diyor. Ama bunu dinleyen, kontrol eden kimse yok. Arıcılık bu yüzden bitmek üzere. Yaklaşık 5 milyon arı telef oldu\" dedi. Arıların 5-6 kilometre uzağa gidebildiğini kaydeden İsmail Aşıcı, gittikleri yerlerde tarım ilaçlarından ve ot ilaçlarından etkilendiklerini belirtip, arıları etkilemeyecek ilaçların kullanılması gerektiğini dile getirdi.

\'BAL ÜRETİMİ ETKİLENİR\'

Ot ilaçları yüzünden bal veriminin de etkileneceğini savunan Aşıcı, \"Bütün arı yetiştiricileri zehirden şikayetçi. Arılarımda hiçbir hastalık yoktu. Bu ölümler bal üretimini de etkiler. Geçen sene 20 teneke bal sattım. Bütün kış bunlara gözümüz gibi bakıyoruz. Bahar geldiği zaman da bu şekilde ölümler oluyor. Geçen yıl kilosu 25 liradan bal sattım. Bu yıl balı nereden bulacağız bilmiyorum. Bu ölümler yaklaşık 3 senedir her sene bu aylarda yaşanıyor. Benim arılarım da 1 aydır sürekli ölüyor. Ölenlerin çoğu da işçi arılar. Bu zehre bir çare bulunması lazım\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI